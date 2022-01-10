Экс-чемпион мира о бое Альварес – Бетербиев: «Ничего против Артура не имею, но сейчас это два разных уровня»
Альварес следующий бой проведет с Чарло
Если с Джермаллом договорятся, то уже есть дата боя
10 января 19:59
Сауль Алварес / Фото: Instagram
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес собирается провести следующий бой 7 мая. Об этом сообщил журналист Майкл Коппинджер в Twitter.
По информации источников, соперником мексиканца может стать чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло.
«Я слышал, что наиболее вероятным соперником Канело является Джермалл Чарло. Сейчас идут активные переговоры об этом бое».
Напомним, бой с Альваресом готов провести украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик.