Альварес стал абсолютным чемпионом мира

Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде

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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand завершилось боксерское шоу, в главном событии которого мексиканский обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) одержал верх над американским чемпионом IBF Калебом Плантом (21-1, 12 КО) и стал абсолютным чемпионом мира.

Американец захватил инициативу, сразу же включив свой джеб. Альварес первую половину стартового раунда провел, изучая соперника, но затем выбросил несколько акцентированных ударов. Со второй трехминутки Канело начал активно идти вперед, однако Плант здорово встречал его джебом.

В четвертом раунде мексиканец зажал соперника у канатов, но Плант умело перекрылся и отзащищался. Американец хорошо держал Канело на передней руке, не давая выйти на удобную дистанцию. Впрочем, моментами Плант все же застаивался, позволяя мексиканцу разрядиться серией мощных ударов.

В шестом раунде Канело включил на полную мощь. Мексиканец загнал Планта к канатам и выбросил три точных удара. Американец замедлился, вследствие чего Альварес начал легко разрывать дистанцию. В концовке раунда мексиканец даже опустил руки, демонстрируя свое превосходство. Следующий отрезок подтвердил, что Канело окончательно взял встречу под свой контроль.

Плант встрепенулся в девятом раунде, выдав свой лучший отрезок после экватора. Андердог донес апперкот правой, а в концовке раунда показал хорошую серийную работу. Казалось, что американец вернулся в бой, однако в 11-м раунде он застоялся и пропустил левый боковой. Серия добивающих ударов – и Плант в нокдауне. Американец с трудом поднялся, но Альварес бросился на добивание и снова уронил оппонента, после чего рефери остановил поединок.

Как итог – Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.