Плант выбросил больше ударов, однако был менее точным в бою с Канело
Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Канело прокомментировал свое достижение
12:30
Сауль Альварес / фото - redacaoemcampo.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) объяснил значимость своей победы над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО) в интервью после боя.
«Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики. Есть всего шесть «абсолютов» за все годы. Счастлив и мотивирован, что я – один из этих шести».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.