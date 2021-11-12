Гвоздик рассказал, кто сможет остановить Альвареса
Альварес, вероятнее всего, свой следующий поединок проведет против Бивола
Мексиканец не против вновь подняться в полутяжелый дивизион
12:25
Сауль Альварес / Фото - ringside24.comПрезидент промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО), подтвердил, что переговоры по поводу его возможного поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) продолжаются.
«Переговоры велись, но подробности не могу раскрыть – тайна. Могу сказать о перспективах этого боя: он может состояться, шансы довольно велики. Переговоры велись и в прошлом, и сейчас. Если бы не состоялся этот бой (с Плантом), то с большей долей вероятности прошел бы поединок с Дмитрием Биволом. Но сложно говорить, что есть какой-то результат договоренностей. Да, Альварес рассматривает возможность перехода и рассматривает возможность встречи либо с Бетербиевым, либо с Биволом. Мне кажется, вероятнее всего, он будет боксировать с Биволом».
Напомним, что команды Бивола и Альвареса вели переговоры о бое в сентябре, но Канело в итоге сосредоточился на завоевании титула абсолютного чемпиона в поединке с Калебом Плантом.
Ранее сообщалось, что Бивол может провести свой следующий бой в России в первой половине декабря.