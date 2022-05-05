Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Волейбол. Лига чемпионов. Прометей - Витеос
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Черкасские Мавпы - Будивельнык

Альварес висміяв Чарло за вибір суперника

Сауль не знає хто такий Мацей Сулецьки
Бокс Профессиональный бокс
14:58
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Сауль Альварес / Фото: The Guardian

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) у коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV висміяв Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) за вибір поляка Мацея Сулецьки (30-2, 11 КО) у якості суперника.

«Всі бійці повинні битися повинні між собою, а не лише ці двоє (Давід Бенавідес та Джермалл Чарло, - ред.). Хто такий Сулецьки? Бачите, мені навіть не треба нічого казати. Це вам, медіа, треба подивитись, що вони роблять. Я від них дуже відрізняюся».

Нагадаємо, Альварес також зробив заяву стосовно можливого бою проти чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сауль Альварес Джермалл Чарло Мацей Сулецки

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Бокс Профессиональный бокс
15:50
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Бокс Профессиональный бокс
11:57
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Бокс Профессиональный бокс
10:12
Промоутер: «За бой со Спенсом Канело бы получил 55 миллионов долларов»
Промоутер: «За бой со Спенсом Канело бы получил 55 миллионов долларов»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 16:40
Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру
Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру
Бокс Профессиональный бокс
25 апреля 12:30
Белью: «На месте Головкина я даже близко не подходил бы к Альваресу»
Белью: «На месте Головкина я даже близко не подходил бы к Альваресу»
Бокс Профессиональный бокс
13 апреля 11:40

Новости: Бокс

Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Рейносо: «Альваресу сложно драться с Усиком, особенно в супертяжелом весе»
Профессиональный бокс
15:50
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Профессиональный бокс
14:58
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Лопес: «Хейні переможе Камбососа, зробивши те, що і зазвичай»
Профессиональный бокс
14:42
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Альварес зробив заяву щодо бою з Усиком
Профессиональный бокс
11:57
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Профессиональный бокс
10:43
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Профессиональный бокс
10:12
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Джошуа: «Моя сегодняшняя цель – победить Усика нокаутом»
Профессиональный бокс
08:46
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
«Її можна любити навіть не дуже розуміючи» Жена Усика заинтриговала семейным снимком
Профессиональный бокс
08:20
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Офіційно. Джо Сміт проведе бій с Бетербієвим
Профессиональный бокс
04 мая 22:58
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости