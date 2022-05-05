Мабуть він з'їхав зглузду. Альварес вірить у свою перемогу в можливому поєдинку з Усиком
Альварес висміяв Чарло за вибір суперника
Сауль не знає хто такий Мацей Сулецьки
14:58
Сауль Альварес / Фото: The Guardian
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) у коментарі YouTube-каналу Fight Hub TV висміяв Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) за вибір поляка Мацея Сулецьки (30-2, 11 КО) у якості суперника.
«Всі бійці повинні битися повинні між собою, а не лише ці двоє (Давід Бенавідес та Джермалл Чарло, - ред.). Хто такий Сулецьки? Бачите, мені навіть не треба нічого казати. Це вам, медіа, треба подивитись, що вони роблять. Я від них дуже відрізняюся».Нагадаємо, Альварес також зробив заяву стосовно можливого бою проти чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика.
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