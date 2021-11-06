Альварес vs Плант. Битва за величие между золотым мальчиком и горюющим отцом

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Превью

7 ноября в Лас-Вегасе состоится чрезвычайно интересный и значимым для истории бокса бой. Чемпион WBC, WBO, WBA во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) впервые попытается стать абсолютным чемпионом мира в бою с владельцем пояса IBF Калебом Плантом (21-0, 12 КО).



По идее, в этом поединке все предельно ясно, поскольку есть фаворит и андердог, но мы все же попытаемся объяснить об различиях между двумя боксерами.

Плант в течение всей своей карьеры испытывал постоянные трудности. В детстве у него был небольшой отцовский зал и мало денег, что, впрочем, не помешало ему добиться определенных высот в аматорском боксе, где он выиграл турнир «Золотые перчатки» и был в резервном списке сборной США на Олимпийские игры.

После перехода в профи у Планта хорошо стартовала карьера, и это все на фоне ситуации с дочерью. В мае 2013 года у Калеба родился ребенок, у которого были обнаружены серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось, у девочки был поврежден мозг, из-за чего она была прикована к кровати.

В тот период жизнь Планта проходила как в тумане, поскольку днем он был в спортзале, а ночь проводил в больнице возле дочери. Перед смертью 19-месячной Алии Калеб пообещал ей стать чемпионом мира. Затем боксер, никогда не выделявшийся чем-то особенным, начал работать на тренировках намного усерднее, ведь его целью стало обещание, которое он не имел права нарушить.

Спустя три года после данного дочери обещания Плант в претендентском поединке выиграл решением у Рохелио Медины. А уже в январе 2019-го он сразился за титул чемпиона мира с Хосе Ускатеги и снова не дал судьям повода усомниться в своей победе.

С тех пор Плант провел три удачные защиты пояса против Майка Ли, Висента Файгенбуца и Калеба Труа. Теперь Калеба ждет самый тяжелый оппонент в карьере, не знающий ничего о жалости в ринге.

В современном мире нет лучше боксера чем Альварес. Он имеет в своем арсенале мощь, технику, скорость, хорошую выносливость и большой боксерский IQ. По логике, этот парень, должен был боксировать во втором полусреднем весе, либо в среднем весах, но выступает в двух дивизионах, где он существенно меньше своих оппонентов. Но как мы видели с Каллумом Смитом, габариты только помогают Саулю, поскольку он с легкостью выходит на среднюю и ближнюю дистанции, где жестко пробивает по корпусу. Некоторым высоченным боксерам он пробивает печень, а другим ломает ребра.

В отличие от Канело Плант менее разносторонний. При этом, у него хорошая работа на ногах, приличный джеб. Но он редко 12 раундов проводит в одном темпе. Калеб хорошо начинает поединки, что и является его возможностью выиграть хоть какие-то раунды. Когда же он начнет пропускать мощнейшие удары в голову и корпус где-то в середине поединка, то становится интересно, как себя он поведет. Если начнет пятиться как Смит, то все может для него закончиться очень плохо. Если он сможет выдержать причиняемый ущерб и продолжит работать на дистанции с джебом, то может простоять до конца боя,

Прогноз: Победа Альвареса нокаутом в 9-м раунде.

Онлайн трансляция боя Сауль Альварес - Калеб Плант.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua