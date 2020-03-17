Альварес вспомнил бой с Мейвезером: «Не считаю это поражением»

Канело извлек урок из поединка

Альварес и Мейвезер / фото - Getty Images

Действующий обладатель титул WBC и WBA Super в среднем дивизионе Cауль Альварес (55-1-2, 37 КО) вспомнил свое единственное поражение в карьере. Мексиканец в 2013 году решением большинства судей уступил «Мани». В интервью Hotboxing Podcast Канело заявил, что не признает того поражения и стал с тех пора гораздо лучше.

«Когда я дрался с Флойдом, мне было всего лишь 23 года. С тех пор я порядком заматерел. Тогда мне катастрофически не хватало опыта и зрелости. Но я не считаю тот бой поражением. Считаю, тот бой был уроком. И я усвоил тот урок».

Альварес вернется в ринг в мае боем против непобежденного британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО). Мейвезер предложил подготовиться к объединительному бою Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).