Альварес высказался о возможном поединке с Джейком Полом

Канело уверен, что ютубер не готов с ним драться

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) не верит, что звездный ютубер и начинающий боксер Джейк Пол готов с ним драться.

Популярный американский видеоблогер включил мексиканца в список бойцов, с которыми он хочет сразиться до завершения своей спортивной карьеры, и выразил уверенность в победе над ним, однако Канело считает, что пока Полу рано говорить об их поединке.

Канело цитирует издательство thesun.co.uk:

«Он не готов. Если Пол хочет с кем-то подраться, у нас есть для него вот этот парень (показывает на своего друга, - прим.) Ему нужно продолжать становиться лучше. Желаю Джейку удачи».

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