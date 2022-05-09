Альварес: «Я не чувствую, что поражение от Бивола такое же болезненное, как в бою с Мейвезером»

Мексиканец сравнил свои неудачи от россиянина и американца

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) признался, что поражение от обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) не задело его так сильно, как неудача в бою против Флойда Мейвезера. Канело цитирует портал badlefthook.com: «Я не чувствую, что это поражение такое же болезненное, как в бою с Мейвезером. Мне кажется, что после этого боя я могу уйти с высоко поднятой головой. Я сделал все, что мог, в другой весовой категории. Я ищу вызовы в своей карьере, которые выведут меня из моей зоны комфорта. Я горд и чувствую себя хорошо. Мне всегда нравится учиться. В этот день я многому научился. Я покажу это в предстоящих боях». Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде