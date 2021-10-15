Альварес: «Я сейчас на вершине и приложу все усилия, чтобы победить Планта»

Сауль Альварес / Фото: Twitter Канело

Чемпион WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) поделился мнением о грядущем поединке за звание абсолютного чемпиона с Калебом Плантом (21-0, 12 КO)



Слова Канело приводит boxingscene.com:

Это делает меня счастливым, потому что я могу участвовать в боях, которые хотят фанаты. У меня складываются хорошие отношения со всеми. Это самое лучшее, что есть в жизни.

Когда вы ведете переговоры о чем-то, вы стараетесь получить для себя все самое лучшее, верно? Все так делают. Другая сторона делает то, что лучше для них. Так что я просто стараюсь получить самое лучшее себе. Деньги, все, потому что я нахожусь на таком этапе, когда могу все.

Я сейчас на вершине. Моя личная жизнь и бокс, профессиональная жизнь.

Я всегда стараюсь изо всех сил. Я приложу все усилия, чтобы победить Калеба Планта. Вот увидите. Я всегда делаю что-то новое, потому что стили и противники разные, поэтому мне нужно действовать не по шаблону.