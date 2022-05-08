Майк Тайсон посоветовал Альваресу завершить карьеру
Альварес: «Я виграв бій. Можливо програв кілька раундів»
Канело зізнався що вага трохи йому завадила
17:44
Сауль Альварес / Фото: AP
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) у коментарі DAZN висловив незгоду з рішенням суддів, які віддали перемогу суперчемпіону WBA у напівважкій вазі Дмитру Біволу (20-0, 11 КО).
«Я виграв бій. Можливо, я програв 4 чи 5 раундів. Я точно не програв цей поєдинок. Думаю, що я трохи втомився до фінальних раундів, але продовжував добре себе почувати.
Я не програв бій. Можливо програв кілька раундів. Можливо, вага стала моєю невеликою проблемою, через що я не зміг проявити себе на всі 100%».
Нагадаємо, що через поразку Біволу Альварес втратив статус кращого боксера поза ваговою категорією.
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