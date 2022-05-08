Альварес: «Я виграв бій. Можливо програв кілька раундів»

Канело зізнався що вага трохи йому завадила

Сауль Альварес / Фото: AP

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) у коментарі DAZN висловив незгоду з рішенням суддів, які віддали перемогу суперчемпіону WBA у напівважкій вазі Дмитру Біволу (20-0, 11 КО).

«Я виграв бій. Можливо, я програв 4 чи 5 раундів. Я точно не програв цей поєдинок. Думаю, що я трохи втомився до фінальних раундів, але продовжував добре себе почувати. Я не програв бій. Можливо програв кілька раундів. Можливо, вага стала моєю невеликою проблемою, через що я не зміг проявити себе на всі 100%».

Нагадаємо, що через поразку Біволу Альварес втратив статус кращого боксера поза ваговою категорією.