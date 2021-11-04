«Лучшие бойцы еще никогда не дрались друг с другом». Усман бросил вызов Альваресу
Альварес жестко ответил Усману на предложение о поединке
Мексиканец считает, что нигериец заинтересован лишь в жирном чеке
12:53
Сауль Альварес / Фото: Matchroom
Чемпион WBO/WBA/WBC в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) во время пресс-конференции отреагировал на предложение первого номера рейтинга pound-for-pound чемпиона полусреднего веса UFC Камару Усмана (19-1) о поединке:
Он просто хочет денег.
7 ноября Альварес проведет бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса против Калеба Планта (21-0, 12 KO). Онлайн трансляция Альварес – Плант.
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