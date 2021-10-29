Американский нокаутер: «Ломаченко боялся слечь на настиле, поэтому половину боя с Лопесом ссался»

Ромеро изливает желчь в сторону «Хай-Тека»

Лопес и Лома / Фото: Top Rank

Американскй легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) раскритиковал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) за чрезмерную осторожность в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).



Что касается Ломаченко, то бои не выигрываются, если ты семь раундов подряд не бьешь. Правильно или нет? Должен ли Лопес дать ему реванш? Нет, черт побери. Он, б***ь, не пытался победить. Если бы он раньше дал волю рукам, то Теофимо бы его нокаутировал. Ломаченко чувствовал страх. Лопес чрезвычайно резкий в гребаных стартовых раундах. Ломаченко дрался как долбаное ссыкло, так что он может сходить на х**. Они не подписали опцию реванша, потому что не хотели давать Теофимо шанс заполучить рематч. Поэтому знаете что? Они могут сходить на х**.

Ломаченко пытается выйти на реванш с Лопесом, сражаясь с бывшими соперниками Теофимо, но американец не заинтересован в бою с украинцем.