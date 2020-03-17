Американский промоутер заявил о коррупции из-за решения судей в бою Эстрада – Гонсалес

Эстрада - Гонсалес / Фото: Mahchroom Boxing

Американский промоутер Лу ДиБелла в Twitter раскритиковал судей реванша между мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой (42-3, 28 KO) и никарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO).



Эстрада не выиграл, а последняя судейская карточка просто абсурдна и из-за нее победу забрал не тот человек! Я готов подписаться под этим. Я смотрел бой.

Это просто отвратительно. Это не был рядовой поединок. Если мы и дальше продолжим терпеть коррумпированную систему, то ничего не добьемся».