Хирн: «Йылдырым получил за бой с Канело больше, чем Эстрада и Гонсалес, и меня тошнит от этого»
Американский промоутер заявил о коррупции из-за решения судей в бою Эстрада – Гонсалес
ДиБелла уверен, что Роман выиграл
17 марта 22:07
Эстрада - Гонсалес / Фото: Mahchroom Boxing
Американский промоутер Лу ДиБелла в Twitter раскритиковал судей реванша между мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой
(42-3, 28 KO) и никарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO).
«Чоколатито является ч*ртовой легендой. Приветствую маленького короля с великолепной победой!
Эстрада не выиграл, а последняя судейская карточка просто абсурдна и из-за нее победу забрал не тот человек! Я готов подписаться под этим. Я смотрел бой.
Это просто отвратительно. Это не был рядовой поединок. Если мы и дальше продолжим терпеть коррумпированную систему, то ничего не добьемся».
Напомним, ранее WBA отстранила одного из судей поединка Эстрады и Гонсалеса.