Американский специалист советует Камбососу забыть о Ломаченко и боксировать с Хэйни

Тренер считает, что в очном поединке Девин и Джордж могут определить абсолютного чемпиона





Девин Хэйни / Фото: Matchroom Boxing

Тренер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 КО) Бен Дэвисон заявил, что его подопечный должен стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), а не Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).

Сначала в Twitter журналист Роб Теббатт заявил, что Камбосос должен боксировать с Хэйни.

«Я люблю Ломаченко, но единственный бой, где я хочу увидеть Джорджа Камбососа, – это поединок с Девином Хэйни за все пояса».

Дэвисон согласился с журналистом:

«Для обоих этих боксеров будет неправильно, если они упустят возможность подраться за абсолютное чемпионство. Сколько раз за карьеру получают такой шанс? Оба парня должны ухватиться за него обеими руками, пока он есть!»

Напомним, ранее Хэйни сам заявил о желании провести бой с Камбососом.