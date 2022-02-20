Менеджер Усика рассказал, с кем Александр хотел бы провести следующий бой
Американский супертяж – о реванше Джошуа и Усика: «Украинец доказал, что мощь и габариты не главное»
Миллер считает, что второй поединок также останется за Александром
14:25
Джошуа и Усик / Фото: Getty Images
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) поделился ожиданиями от реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с обладетелем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Я не думаю, что Джошуа сможет взять реванш у Усика. Я на это надеюсь, поскольку очень сильно хочу отправить AJ в нокаут. Но проблема в том, что с ним слишком нянчились на начальном этапе его карьеры, из-за чего он дрался со сворой мешков. Я пытаюсь сказать, что не встречался с техничными стилями, которые помогли бы ему приспособиться к боксеру.
Теперь же голова Джошуа больше, чем его реальные навыки. Он дрался с соперником, который меньше и слабее его, но с более высоким боксерским IQ. Мощь и габариты – не главное в боксе, и Усик это доказал. Теперь Александр – чемпион, и он будет работать еще упорнее, чтобы им остаться. Поэтому я не вижу, как Джошуа остановит Усика, если только он не набросится на него и не попытается нокаутировать в начале боя.
Усику все равно, будет он драться в следующем поединке с Джошуа или Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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