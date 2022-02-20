Американский супертяж – о реванше Джошуа и Усика: «Украинец доказал, что мощь и габариты не главное»

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) поделился ожиданиями от реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с обладетелем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Теперь же голова Джошуа больше, чем его реальные навыки. Он дрался с соперником, который меньше и слабее его, но с более высоким боксерским IQ. Мощь и габариты – не главное в боксе, и Усик это доказал. Теперь Александр – чемпион, и он будет работать еще упорнее, чтобы им остаться. Поэтому я не вижу, как Джошуа остановит Усика, если только он не набросится на него и не попытается нокаутировать в начале боя.