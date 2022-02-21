Чисора: «Фьюри и Уайт не продадут «Уэмбли» – это не тот бой, который будоражит»
Американский супертяжеловес: «В бою с Фьюри я вижу у Уайта шанс панчера»
Джаррелл Миллер в противостоянии между британцами фаворитом видит «Цыганского Короля»
10:20
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) в интервью Bokserorg заявил, что не видит у Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) особых шансов на победу в поединке с чемпионом мира по версии WBC в их дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Да, в бою с Фьюри я вижу у Уайта шанс панчера, но Тайсон дрался с Деонтеем Уайлдером, а это самый мощный нокаутер в супертяжелом весе. Правда, у него худший боксерский IQ в хэвивейте, но зато самый сильный удар.
Есть ли у Диллиана Уайта шанс панчера? Да, есть, но я не думаю, что он сможет попасть по Тайсону. Я просто этого не предвижу. Хотя ничего нельзя сказать наверняка. Стили делают бои, но в этом поединке все в пользу Тайсона».
Тайсон Фьюри считает Диллиана Уайта опасным соперником.
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