Американский супертяжеловес: «В бою с Фьюри я вижу у Уайта шанс панчера»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) в интервью Bokserorg заявил, что не видит у Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) особых шансов на победу в поединке с чемпионом мира по версии WBC в их дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Есть ли у Диллиана Уайта шанс панчера? Да, есть, но я не думаю, что он сможет попасть по Тайсону. Я просто этого не предвижу. Хотя ничего нельзя сказать наверняка. Стили делают бои, но в этом поединке все в пользу Тайсона».