Американский талант недоволен боем с украинцем, которого он жестко нокаутировал

Джаред Андерсон, Александр Тесленко / Фото: Твиттер Top Rank

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (11-0, 11 КО) прокомментировал досрочную победу над украинцем Александром Тесленко (17-2, 13 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



Мое лицо в порядке, руки и ноги целые. Поэтому давайте вернем меня в ринг как можно скорее. В этом поединке я пропустил очень много ударов, и теперь нужно проанализировать мои ошибки и поработать над их устранением, но я рад, что победил. Это еще одна победа и еще один положительный результат для меня».