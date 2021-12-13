Американский талант недоволен боем с украинцем, которого он жестко нокаутировал

Наоя Иноуэ – Аран Дипаэн. Онлайн трансляция
14 декабря 10:00
Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (11-0, 11 КО) прокомментировал досрочную победу над украинцем Александром Тесленко (17-2, 13 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Я пропустил несколько ударов справа и это была моя главная ошибка в этом бою. Установка была в том, чтобы я избегал этих ударов. Я немного разозлился в первом раунде и был нетерпелив. Но в перерыве между раундами смог успокоиться. Как вы видели, я вышел и сделал свою работу.
Мое лицо в порядке, руки и ноги целые. Поэтому давайте вернем меня в ринг как можно скорее. В этом поединке я пропустил очень много ударов, и теперь нужно проанализировать мои ошибки и поработать над их устранением, но я рад, что победил. Это еще одна победа и еще один положительный результат для меня».
Видео нокаута в поединке Андерсона против Тесленко.
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