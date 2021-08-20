Экс-чемпион: «Ортис готов к бою с Кроуфордом»
Американский тренер: «Кроуфорду придется иметь дело с Ортисом»
Стивен Эдвардс считает, что американец готов провести бой с звездным соотечественником
20 августа 22:50
Верджил Ортис / фото - boxingscene.com
Американский тренер Стивен Эдвардс в своем Twitter заявил, что проспект полусреднего веса Верджил Ортис (18-0, 18 KO) готов провести бой с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
«Мне нравится этот парень Ортис. Он не требует к себе жалости. Ему не нужен вакантный титул. Ему не нужен легкий титул. Он не считает, что 23 года – это слишком молодой возраст. Ему нужен парень из pound-for-pound в его первом чемпионском бою. Кроуфорду придется иметь дело с ним».
Серхио Мора считает, что Верджил Ортис уже сейчас готов бросить вызов Теренсу Кроуфорду.
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