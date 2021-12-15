Комми – Ломаченко: «Давай расскажем о шутке про молодых щенков в нашем весе»
Американский тренер: «Ломаченко нужно было нокаутировать Комми»
Гарсия объяснил, чего ждали от украинца
15 декабря 10:40
Роберт Гарсия / Фото: Ventura County Star
Американский специалист Роберт Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу
Robert García Unfiltered, что Василию Ломаченко
(16-2, 11 КО) нужно было нокаутировать Ричарда Комми (31-4, 27 КО) после нокдауна.
«Талант Ломаченко я всегда считал одним из своих любимых. Я не единожды говорил, что мне нравится его талант и навыки. То, что он делает в ринге – это невероятно. Я люблю смотреть его поединки. Ричард Комми – это соперник, которого выставили против него, чтобы он смог сделать то, что сделал. И Ломаченко это сделал, несмотря на то, что не нокаутировал Комми. Выступление «Ломы» все равно было отличным.
Все говорят, что «Лома» вернулся, но он должен был это сделать. Ожидалось, что он нокаутирует этого парня. Считаю, что ему нужно было остановить Комми. Нужно было нокаутировать Ричарда. Когда он смотрел на угол Комми, а те не остановили бой, то ты иди и нокаутируй его! Они отказались прекращать! Значит нокаутируй его к черту».
Напомним, Ломаченко попытается договориться о поединке против Джорджа Камбососа.