Американский тренер: «Ломаченко нужно было нокаутировать Комми»

Роберт Гарсия / Фото: Ventura County Star

Американский специалист Роберт Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу Robert García Unfiltered, что Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) нужно было нокаутировать Ричарда Комми (31-4, 27 КО) после нокдауна.



Все говорят, что «Лома» вернулся, но он должен был это сделать. Ожидалось, что он нокаутирует этого парня. Считаю, что ему нужно было остановить Комми. Нужно было нокаутировать Ричарда. Когда он смотрел на угол Комми, а те не остановили бой, то ты иди и нокаутируй его! Они отказались прекращать! Значит нокаутируй его к черту».