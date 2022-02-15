Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция

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Амир Хан, Келл Брук / Фото: Sky Sports

19 февраля в Манчестере сразятся бывшие чемпионы мира проспект Амир Хан (34-5, 21 КО) и Келл Брук (39-3, 27 КО).



Хан в 2019-м году сначала проиграл техническим нокаутом в шестом раунде Теренсу Кроуфорду, а затем в июле победил Билли Диба. С тех пор британец не боксировал.

У Брука также большей простой, но меньше чем у соперника. Келл в ноябре 2020-го проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде Кроуфорду.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.