Арум подтвердил сроки возможного поединка Кроуфорд – Портер
Амир Хан назвал сроки возвращения в ринг и возможного соперника
Британец не дрался более двух лет
4 августа 16:09
Амир Хан / фото - Fighthype
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 КО) назвал сроки, когда намерен вернуться в ринг. Британец провел без боев более двух лет. Следующий поединок 34-летний Амир хочет провести на родине против Келла Брука (39-3, 27 КО). Слова Хана приводит Fighhype.
«Я хочу драться в конце этого года. Прямо сейчас я работаю над кое-какими датами. Я начал тренироваться, и хочу выйти на ринг. Мне хотелось бы снова подраться в Великобритании. Прошло очень много времени с моего последнего выступления, так что я предпочел бы завершить мою спортивную карьеру несколькими профессиональными боями.
Бруку нужно выйти и дать свое согласие. Я готов. Не понимаю, почему он вдруг замолчал. Надеюсь, он не пытается выторговать себе больше денег. Послушайте, я готов драться. Я никогда не отказывался от боев. Я бился с таким парнями, как Канело и Кроуфорд. Дрался с самыми большими именами в боксе. Думаете я боюсь Келла Брука? Давайте организуем этот бой»
Недавно стал известен следующий соперник Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО).
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