Амир Хан назвал сроки возвращения в ринг и возможного соперника

Амир Хан / фото - Fighthype

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 КО) назвал сроки, когда намерен вернуться в ринг. Британец провел без боев более двух лет. Следующий поединок 34-летний Амир хочет провести на родине против Келла Брука (39-3, 27 КО). Слова Хана приводит Fighhype.

Бруку нужно выйти и дать свое согласие. Я готов. Не понимаю, почему он вдруг замолчал. Надеюсь, он не пытается выторговать себе больше денег. Послушайте, я готов драться. Я никогда не отказывался от боев. Я бился с таким парнями, как Канело и Кроуфорд. Дрался с самыми большими именами в боксе. Думаете я боюсь Келла Брука? Давайте организуем этот бой»