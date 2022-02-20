Амир Хан не стал оправдываться после поражения Бруку

Боксер потерпел досрочное поражение, несмотря на один из лучших тренировочных лагерей в карьере

Фото: twitter.com/SkySportsBoxing

Бывший чемпион мира Амир Хан (34-6, 21 КО) прокомментировал поражение от Келла Брука (40-3, 28 КО). Слова боксера приводит express.co.uk:

«Келл заслужил аплодисменты, потому что показал отличное выступление. Никаких оправдания. Брук сегодня был лучше. Он хорошо боксировал, и я не мог такого ожидать от него. Тренировочный лагерь, который я прошел перед этим боем, стал одним из лучших в моей карьере. Я не хочу, чтобы кто-то винил мою команду, так как мой тренер сделал все, что от него зависело. Я поднимаю руку и беру всю вину на себя».

Хан и Брук враждовали более 15 лет. Перед боем Амир и его команда не единожды заявляли, что Брук уже не тот и он не сможет держать удар. Келл был слегка более скромным.

Поединок завершился в шестом раунде досрочной победой Брука.