Восходящая звезда бокса утверждает, что Амир Хан отказался от боя с ним
Амир Хан: «Не вижу исхода, при котором Брук меня бы побил»
Бывший чемпион мира – о предстоящем поединке в Манчестере
21:58
Амир Хан / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в двух дивизионах Амир Хан (34-5, 21 КО) поделился ожиданиями относительно грядущего поединка против бывшего обладателя титула в полусреднем весе Келла Брука (39-3, 27 КО).
Цитирует Хана Bad Left Hook.
«Я увереннее из-за того, как я прошел тренировочный лагерь, провел несколько раундов спаррингов с Кроуфордом, а также спарринги и тренировки с Бо Маком и всеми остальными».
«Чувствую себя так, как будто мне 25-26 лет, и я на пике своей карьеры. Я не вижу исхода, при котором Келл Брук меня бы побил. Я более опытный боец».
Напомним, что поединок между Бруком и Ханом состоится 19 февраля на Manchester Arena в Манчестере, Великобритания.
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