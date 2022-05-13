Амир Хан: «Пришло время повесить перчатки на гвоздь»

Амир Хан / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

Британца цитирует портал boxingscene.com:

Я начал 17-летним парнишкой из Болтона, сумевшим воплотить мечту и завоевать для своей страны медаль Олимпиады, после чего стал двукратным чемпионом мира в профи. Бокс создал меня, а также дал мне платформу, которой я с гордостью пользуюсь, чтобы помогать и вдохновлять других.

Хочу выразить сердечную благодарность потрясающим людям, с которыми мне довелось работать. А также моей семье, друзьям и фанатам за любовь и поддержку, которую они оказали мне».