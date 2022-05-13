Амир Хан не стал оправдываться после поражения Бруку
Амир Хан: «Пришло время повесить перчатки на гвоздь»
Британец объявил о завершении профессиональной карьеры
22:50
Амир Хан / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.
Британца цитирует портал boxingscene.com:
«Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Чувствую себя благословленным, что у меня была такая удивительная карьера, длившаяся 27 лет в спорте, который я так страстно люблю.
Я начал 17-летним парнишкой из Болтона, сумевшим воплотить мечту и завоевать для своей страны медаль Олимпиады, после чего стал двукратным чемпионом мира в профи. Бокс создал меня, а также дал мне платформу, которой я с гордостью пользуюсь, чтобы помогать и вдохновлять других.
Хочу выразить сердечную благодарность потрясающим людям, с которыми мне довелось работать. А также моей семье, друзьям и фанатам за любовь и поддержку, которую они оказали мне».
Амир Хан проиграл Келлу Бруку (40-3, 28 KO) в своем последнем поединке.