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Амир Хан: «Пришло время повесить перчатки на гвоздь»

Британец объявил о завершении профессиональной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Амир Хан: «Пришло время повесить перчатки на гвоздь»
Амир Хан / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

Британца цитирует портал boxingscene.com:

«Пришло время повесить перчатки на гвоздь. Чувствую себя благословленным, что у меня была такая удивительная карьера, длившаяся 27 лет в спорте, который я так страстно люблю.

Я начал 17-летним парнишкой из Болтона, сумевшим воплотить мечту и завоевать для своей страны медаль Олимпиады, после чего стал двукратным чемпионом мира в профи. Бокс создал меня, а также дал мне платформу, которой я с гордостью пользуюсь, чтобы помогать и вдохновлять других.

Хочу выразить сердечную благодарность потрясающим людям, с которыми мне довелось работать. А также моей семье, друзьям и фанатам за любовь и поддержку, которую они оказали мне».

Амир Хан проиграл Келлу Бруку (40-3, 28 KO) в своем последнем поединке.

Рене Тер Велде
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