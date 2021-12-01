Амир Хан рассказал, почему его ненавидит Келл Брук
Бывший чемпион мира Амир Хан (34-5, 21 КО) рассказал, почему его ненавидит соотечественник Келл Брук (39-3, 27 КО). Об этом британец рассказал в интервью ютуб-каналу FightHype.com:
«Мы искренне не любим друг друга, и я считаю, что он ведет себя очень неуважительно. Я думаю, это больше зависть, он очень завистливый человек, и он завидует всему тому, чего я добился в своей карьере, и это одна из тех причин, которые вызывают желание ударить его по лицу. Именно это я собираюсь сделать 19 февраля.
Я не считаю бой с Келлом Бруком одним из важнейших в карьере. По сравнению с теми парнями, с которыми я дрался в Америке, я не могу сказать, что бой действительно важнее любых других крупных боев, которые у меня были в моей карьере.
Я думаю, что все это произошло из-за моих достижений в боксе. Я снимаюсь во многих телешоу, я много чего делаю помимо бокса, но это только благодаря успешной карьере боксера. У меня огромные спонсорские контракты, рекламные щиты, я снимаюсь в телешоу и тому подобном, и все это приходят ко мне, потому что я классный боксер.
Келл, возможно, не так хорошо проявил себя на ринге, как это сделал я, поэтому у него нет таких предложений. Так что да, я думаю, он зол из-за этого. Знаешь, он не тот человек, которым хотел бы быть. Он хочет быть на моем месте, но, очевидно, не может».
Бой Хан – Брук состоится 19 февраля в Манчестере.
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