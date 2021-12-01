Амир Хан рассказал, почему его ненавидит Келл Брук

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Бывший чемпион мира Амир Хан (34-5, 21 КО) рассказал, почему его ненавидит соотечественник Келл Брук (39-3, 27 КО). Об этом британец рассказал в интервью ютуб-каналу FightHype.com:

Я не считаю бой с Келлом Бруком одним из важнейших в карьере. По сравнению с теми парнями, с которыми я дрался в Америке, я не могу сказать, что бой действительно важнее любых других крупных боев, которые у меня были в моей карьере.

Я думаю, что все это произошло из-за моих достижений в боксе. Я снимаюсь во многих телешоу, я много чего делаю помимо бокса, но это только благодаря успешной карьере боксера. У меня огромные спонсорские контракты, рекламные щиты, я снимаюсь в телешоу и тому подобном, и все это приходят ко мне, потому что я классный боксер.

Келл, возможно, не так хорошо проявил себя на ринге, как это сделал я, поэтому у него нет таких предложений. Так что да, я думаю, он зол из-за этого. Знаешь, он не тот человек, которым хотел бы быть. Он хочет быть на моем месте, но, очевидно, не может».