Амир Хан: «Я хочу нокаутировать Брука»

Амир Хан / Фото: BBC

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 КО) в интервью Sky Sports заявил, что собирается нокаутировать своего не менее титулованного соперника Келла Брука (39-3, 27 КО).



Это именно то, чего я хочу. Я не хочу превзойти его в боксерском мастерстве, мне хочется вынести его, причинив большой ущерб. Как я говорил ранее, его уже избивали, ему ломали глазницы, и он улетал в нокауты.

Сейчас пришло время, когда я закончу его карьеру, чтобы ему больше никогда не нужно было снова думать о боксе. Келл Брук, ты получишь увесистый чек за этот бой, и после него возьми чек и уходи».