Амир Хан: «Я хочу нокаутировать Брука»

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан
(34-5, 21 КО) в интервью Sky Sports заявил, что собирается нокаутировать своего не менее титулованного соперника Келла Брука (39-3, 27 КО).
«Мне кажется, что все сводится к тому, насколько упорно я трудился на тренировках перед этим поединком. Если взять во внимание отличные спарринги и наш великолепный геймплан, мне лишь остается выйти и избить Келла.
Это именно то, чего я хочу. Я не хочу превзойти его в боксерском мастерстве, мне хочется вынести его, причинив большой ущерб. Как я говорил ранее, его уже избивали, ему ломали глазницы, и он улетал в нокауты.
Сейчас пришло время, когда я закончу его карьеру, чтобы ему больше никогда не нужно было снова думать о боксе. Келл Брук, ты получишь увесистый чек за этот бой, и после него возьми чек и уходи».
Напомним, Хан проведет бой против Брука 19 февраля в Манчестере.
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