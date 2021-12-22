«Хейтеры всегда будут хейтерами». Сауль Альварес ответил недоброжелателям
Аналитик Showtime: «Команда Альвареса тщательно подбирала соперника в тяжелом весе»
Эл Бернштейн расстроен тем, что Канело решил «перепрыгнуть» через многих других чемпионов
18:52
Фото: boxingscene.com
Аналитик Showtime Эл Бернштейн поделился мнением о решении абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) подняться в тяжелый дивизион ради боя против обладателя титула WBC Илунги Макабу (28-2, 25 КО):
«Я видел пару боев Макабу и не сильно углублялся в тему… Конечно, часть интриги заключается в том, что Канело поднимется в весе, ведь он начинал карьеру едва ли не в 147 фунтах. Но правда в том, что в подобных ситуациях парни предельно тщательно подходят к выбору соперника. Что и сделала команда Канело.
Да, как фанату, мне немного обиден тот факт, что Канело перепрыгнул через стольких парней, но это его выбор, ведь он встречался с кучей больших чемпионов. Однако мне бы хотелось увидеть его против кого-то из родной весовой».
Напомним, боя с Канело жаждет другой чемпион тяжелого веса Майрис Бриедис.
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