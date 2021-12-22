Аналитик Showtime: «Команда Альвареса тщательно подбирала соперника в тяжелом весе»

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Аналитик Showtime Эл Бернштейн поделился мнением о решении абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) подняться в тяжелый дивизион ради боя против обладателя титула WBC Илунги Макабу (28-2, 25 КО):

Да, как фанату, мне немного обиден тот факт, что Канело перепрыгнул через стольких парней, но это его выбор, ведь он встречался с кучей больших чемпионов. Однако мне бы хотелось увидеть его против кого-то из родной весовой».