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22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
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05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Аналитик Showtime назвал боксера, который способен победить Альвареса

Речь о бойце второго среднего веса
Бокс Профессиональный бокс
19:34
Аналитик Showtime назвал боксера, который способен победить Альвареса
Фото: ringtv.com

Аналитик Showtime Эл Бернштейн считает, что боксер второго среднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) способен победить Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):

«Да, я согласен с тем, что Давид Бенавидес даст Канело тяжелый бой. Конечно же, это не означает, что Канело проиграет ему. Однако Бенавидес – тот редкий тип бойца, у которого есть удар и который действительно умеет работать комбинациями.

У Канело бывают раунды, когда он сбрасывает темп, и в такие моменты вы просто обязаны перехватывать инициативу и выбрасывать удары. И Бенавидес способен на это. Вопрос лишь вызывает его защита. Думаю, что сейчас у него самые высокие шансы на победу в бою с Канело».


Ранее Бернштейн выразил сожаление в связи с тем, что Альварес решил подняться в тяжелый вес.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Давид Бенавидес

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