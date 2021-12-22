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Аналитик Showtime назвал боксера, который способен победить Альвареса
Речь о бойце второго среднего веса
19:34
Фото: ringtv.com
Аналитик Showtime Эл Бернштейн считает, что боксер второго среднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) способен победить Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):
«Да, я согласен с тем, что Давид Бенавидес даст Канело тяжелый бой. Конечно же, это не означает, что Канело проиграет ему. Однако Бенавидес – тот редкий тип бойца, у которого есть удар и который действительно умеет работать комбинациями.
У Канело бывают раунды, когда он сбрасывает темп, и в такие моменты вы просто обязаны перехватывать инициативу и выбрасывать удары. И Бенавидес способен на это. Вопрос лишь вызывает его защита. Думаю, что сейчас у него самые высокие шансы на победу в бою с Канело».
Ранее Бернштейн выразил сожаление в связи с тем, что Альварес решил подняться в тяжелый вес.
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