Аналитик Showtime назвал боксера, который способен победить Альвареса

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Аналитик Showtime Эл Бернштейн считает, что боксер второго среднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) способен победить Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):

У Канело бывают раунды, когда он сбрасывает темп, и в такие моменты вы просто обязаны перехватывать инициативу и выбрасывать удары. И Бенавидес способен на это. Вопрос лишь вызывает его защита. Думаю, что сейчас у него самые высокие шансы на победу в бою с Канело».