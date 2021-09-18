Анатолий Ломаченко будет в углу Усика во время главного боя в карьере украинца

25 сентября Александр может стать чемпионом мира в супертяжелом весе

Фото: OPBF Boxing News

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), сообщил, что во время боя против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в углу Усика будет присутствовать Анатолий Ломаченко. Слова Красюка приводит ESPN:

«Анатолий Ломаченко был наставником Усика со времен Олимпийских игр (2012 года) и до сих пор им остается. Он будет в углу Александра в Лондоне».

Под руководством Ломаченко-старшего Усик стал олимпийским чемпионом. Также этот специалист готовил, а затем находился в углу Александра в финальном бою Всемирной суперсерии бокса против Мурата Гассиева. Тогда Усик показал одно из лучших своих выступлений и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Уже 25 сентября Усик может войти в элитный клуб, в котором находятся Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй, обладателей мировых титулов в крузервейте и супертяжелом дивизионе, став первой украинской мировой суперзвездой бокса со времен Владимира Кличко.