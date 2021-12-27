Президент Top Rank: «Ломаченко нужен бой с Камбососом – он хочет вернуть свои титулы»
Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего тренера-2021 по версии WBA
Конкурентами Папаченко являются тренеры абсолютных чемпионов
11:06
Фото: lomachenko.com
Анатолий Ломаченко
претендует на звание «Тренер года» по версии WBA, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.
Конкурентами Папаченко за престижную награду являются Эдди Рейносо и Бен Дэвисон.
Рейносо наиболее известен как наставник лучшего боксера современности по версии pound-for-pound Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), а лучшими подопечными Дэвисона являются абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) и обладатель титула WBC в весе Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) Девин Хэйни (27-0, 15 KO).
Напомним, что «Хай-Тек» сделал отцу подарок из олимпийских медалей.