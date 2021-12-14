Анатолию Ломаченко – 57! Он давно признан гением современного бокса, но не планирует останавливаться

Василий сделал отцу отличный подарок в виде победы над Комми

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Фото - facebook.com/VasylLomachenko

Победа Василия Ломаченко над Ричардом Комми стала не только важным событием для самого боксера, который полноценно возвращается в борьбу за титулы чемпиона мира, но и отличным подарком для его отца – 14 декабря Анатолий Ломаченко празднует свое 57-летие.

«Сегодня особенный день – день рождения Анатолия Николаевича Ломаченко. Многие знают его как «Папаченко» - это человек с большой буквы, человек, который внес огромный вклад не только в украинский, но и в мировой бокс. Мы искренне желаем ему крепкого здоровья, долгих, продуктивных и ярких лет жизни. Дальше - больше!» – написал Ломаченко-младший на своей странице в Facebook.

Другой звездный подопечный Анатолия Ломаченко Александр Усик признал, что чемпионами мира его и Василия сделал именно он.

«Нас с Ломаченко ничего не делает особенными. Мы обычные парни, таких миллионы. Просто есть один молодой человек – это Папаченко, который перевернул украинский бокс с ног на голову. Он просто попросил нас сделать какие-то невозможные вещи. Он попросил нас, не заставляя».

Ломаченко-страший – олицетворение новейшей истории украинского бокса. Именно с ним связаны успехи Александра Гвоздика, Александра Усика, Дениса Беринчика и, конечно же, Василия Ломаченко.

При этом Ломаченко-старший, несмотря на мировую славу, предпочитает находиться в тени своих воспитанников и не собирается становиться публичным, концентрируясь исключительно на своей работе.

Его давняя мечта – олимпийский чемпион из Одесской области – осуществилась давно. Причем, благодаря ему. Василий Ломаченко сделал это дважды.

Ломаченко-старший построил самую сильную в истории Украины боксерскую олимпийскую команду, которая в Лондоне в 2012 году выиграла пять медалей, четыре из которых – золотые.

Уже в профессионалах Анатолий Ломаченко подготовил для своих бойцов уникальную систему подготовки, которая включает не только физические упражнения, но и интеллектуальные. В итоге, трое боксеров из его лондонской команды стали чемпионами мира.

Василий Ломаченко первый титул в профи завоевал уже в третьем бою, повторив рекорд 39-летней давности.

Александр Усик сначала стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, как раз под чутким руководством Ломаченко победив Мурата Гассиева на его территории.

Затем он был в тренировочном лагере Усика во время подготовки к триумфальному для украинца бою против Энтони Джошуа.

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Заслуги Анатолия Ломаченко неоднократно были признаны в виде вручения различных наград, самой престижной из которых является звание тренера года по версии The Ring в 2018 году. Учитывая сегодняшние амбиции Василия Ломаченко и Александра Усика, будем надеяться, что главные успехи и бойцов, и их выдающегося тренера, еще впереди.