Анатолию Ломаченко – 57! Он давно признан гением современного бокса, но не планирует останавливаться
Победа Василия Ломаченко над Ричардом Комми стала не только важным событием для самого боксера, который полноценно возвращается в борьбу за титулы чемпиона мира, но и отличным подарком для его отца – 14 декабря Анатолий Ломаченко празднует свое 57-летие.
«Сегодня особенный день – день рождения Анатолия Николаевича Ломаченко.
Многие знают его как «Папаченко» - это человек с большой буквы, человек, который внес огромный вклад не только в украинский, но и в мировой бокс. Мы искренне желаем ему крепкого здоровья, долгих, продуктивных и ярких лет жизни.
Дальше - больше!» – написал Ломаченко-младший на своей странице в Facebook.
Другой звездный подопечный Анатолия Ломаченко Александр Усик признал, что чемпионами мира его и Василия сделал именно он.
«Нас с Ломаченко ничего не делает особенными. Мы обычные парни, таких миллионы. Просто есть один молодой человек – это Папаченко, который перевернул украинский бокс с ног на голову.
Он просто попросил нас сделать какие-то невозможные вещи. Он попросил нас, не заставляя».
Ломаченко-страший – олицетворение новейшей истории украинского бокса. Именно с ним связаны успехи Александра Гвоздика, Александра Усика, Дениса Беринчика и, конечно же, Василия Ломаченко.
При этом Ломаченко-старший, несмотря на мировую славу, предпочитает находиться в тени своих воспитанников и не собирается становиться публичным, концентрируясь исключительно на своей работе.
Его давняя мечта – олимпийский чемпион из Одесской области – осуществилась давно. Причем, благодаря ему. Василий Ломаченко сделал это дважды.
Ломаченко-старший построил самую сильную в истории Украины боксерскую олимпийскую команду, которая в Лондоне в 2012 году выиграла пять медалей, четыре из которых – золотые.
Уже в профессионалах Анатолий Ломаченко подготовил для своих бойцов уникальную систему подготовки, которая включает не только физические упражнения, но и интеллектуальные. В итоге, трое боксеров из его лондонской команды стали чемпионами мира.
Василий Ломаченко первый титул в профи завоевал уже в третьем бою, повторив рекорд 39-летней давности.
Александр Усик сначала стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, как раз под чутким руководством Ломаченко победив Мурата Гассиева на его территории.
Затем он был в тренировочном лагере Усика во время подготовки к триумфальному для украинца бою против Энтони Джошуа.
Заслуги Анатолия Ломаченко неоднократно были признаны в виде вручения различных наград, самой престижной из которых является звание тренера года по версии The Ring в 2018 году. Учитывая сегодняшние амбиции Василия Ломаченко и Александра Усика, будем надеяться, что главные успехи и бойцов, и их выдающегося тренера, еще впереди.