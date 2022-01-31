Анбер: «Между Усиком и Уайтом Фьюри выбрал бой попроще»

Катмен украинца считает разговоры о финансовых запросах Джошуа отговорками

Катмен Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер заявил, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) сам решил драться с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) вместо украинца:



Фьюри не получил бы бой с Джошуа, потому что на кону не стояли бы титулы, хотя, возможно, этот поединок принес бы деньги. Поэтому ему пришлось выбирать между Усиком и Диллианом Уайт, и Фьюри выбрал более легкий бой. Как я слышал, Фьюри сам так сказал. Он говорит, что Джошуа потребовал слишком большие отступные? Так сказать проще. Я не понимаю, почему это стало фактором для Фьюри, ведь это же не он платил бы деньги.

Напомним, что в команде Фьюри сообщили, что Джошуа затребовал еще 5 миллионов, и Тайсону это надоело.