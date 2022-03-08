Анбер: «Усика сейчас не заботит, когда он вернется в ринг – у него война в стране»

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Катмен Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) Расс Анбер высказался о текущей ситуации в Украине:



Усик был очень эмоционален в сообщениях, которые он прислал мне. И как вы видели, он говорил в интервью CNN, делал обращения в Instagram. Это очень искренне и очень реально. Из информации, которую я слышал от своих друзей, они не намерены сдаваться. Усик сейчас не думает и не заботится о том, когда он вернется в ринг. У него есть другие проблемы в его стране.

Наверное, самый известный спортсмен, который пошел на войну, был Джо Луис, когда он был призван на Вторую Мировую войну. Но, по сути, его работа состояла в том, чтобы навещать солдат в разных частях. Он не участвовал в активных боевых действиях.

И самый известный призыв был с Мухаммедом Али, который не пошел на войну из-за своих религиозных убеждений. И Усик, может быть, первый чемпион мира, который на самом деле пошел на передовую, чтобы защитить Киев. Это нечто невероятное.

Я надеюсь, это скоро закончится. Перед беседой с вами я смотрел интервью мэра Киева, видел русских солдат, захваченных в плен. Им всего по 20 лет. И они говорят, что не знают, почему они там. Они не знают, почему их послали выполнять эту миссию по захвату Украины. Поэтому это очень ужасное время в нашей истории.