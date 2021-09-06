Экс-чемпионы UFC снова в деле. Triller организует боксерский поединок Андерсон Силва – Тито Ортис
Андерсон Силва готов к бою с Джейком Полом
Бразилец также готов к бою с Логаном
16:50
Андерсон Силва / Фото: ESPN
46-летний легендарный экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва в интервью TMZ Sports отметил, что в будущем может провести боксерский бой с Джейком Полом.
«Джейк и Логан Пол делают много крутой работы для мира развлечений. Посмотрим. Все возможно. Я уважаю их обоих. Джейк – молодец, который тяжело работает. Вероятно, бой с ним может состояться».
Напомним, Андерсон Силва проведет поединок против Тито Ортиса. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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