Андерсон Силва готов к бою с Джейком Полом

Бразилец также готов к бою с Логаном





Андерсон Силва / Фото: ESPN

46-летний легендарный экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва в интервью TMZ Sports отметил, что в будущем может провести боксерский бой с Джейком Полом.



«Джейк и Логан Пол делают много крутой работы для мира развлечений. Посмотрим. Все возможно. Я уважаю их обоих. Джейк – молодец, который тяжело работает. Вероятно, бой с ним может состояться».

Напомним, Андерсон Силва проведет поединок против Тито Ортиса. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.