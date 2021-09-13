Андерсон Силва победно дебютировал на Triller в бою экс-чемпионом UFC
Андерсон Силва: «Когда я захожу внутрь клетки или ринга, я просто стараюсь получать от этого удовольствие»
Легендарный боец ММА – о победе над Ортисом
13 сентября 10:23
Андерсон Силва и Тио Ортис / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион UFC в среднем дивизионе Андерсон Силва (3-1, 2 КО) высказался после своего триумфа в боксерском поединке над бывшем обладателем титула полутяжелого дивизиона UFC Тито Ортисом (0-1).
Цитирует Силву MMA Junkie.
«Секрет для меня в том, что когда я выхожу на ринг, я стараюсь приложить все силы и наслаждаться моментом. Я упорно тренируюсь, у меня есть техника, у меня есть тренер, мои спарринг-партнеры, которые помогают мне. Когда я захожу внутрь клетки или ринга, я просто стараюсь получать от этого удовольствие. Когда вы любите свою работу, когда вы любите то, что делаете всем сердцем, вы выигрываете, и я счастлив. Я очень счастлив».
Напомним, 12 сентября на шоу Triller в Лос-Анджелесе Силва левым хуком в первом раунде нокаутировал Белфорта.
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