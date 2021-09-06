Андерсон Силва готов к бою с Джейком Полом
Андерсон Силва рассказал, когда завершит карьеру в боксе
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16:59
Андерсон Силва / Фото: Скрин-шот
46-летний легендарный экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва в интервью TMZ Sports рассказал, когда завершит карьеру.
«Моя цель – провести последний бой в 49 лет. Тогда я и закончу карьеру. Но это еще не точно. Моя цель – драться еще три года и уйти в 49 лет. Именно это цифра. Возможно, я смогу выступать и дальше, но на данный момент я нацелен на то, чтобы завязать с боями, когда мне исполнится 49 лет».
Напомним, Андерсон Силва 12 сентября проведет поединок против Тито Ортиса. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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