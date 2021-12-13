Андерсон: «Я следующий великий супертяжеловес»

Джаред Андерсон / Фото: boxingnews24

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (11-0, 11 КО) после победы над украинцем Александром Тесленко (17-2, 13 КО) заявил boxingnews24.com, что станет будущим дивизиона.



Мой последний поединок оказался восьмираундовым, и поэтому я понимаю, почему еще не в рейтинге. Как только я смогу проводить бои по десять раундов, то буду подыматься в весе.

Сейчас я еще далеко от боев с такими бойцами, как Тайсон Фьюри. Меня все спрашивают, когда я смогу драться на таком уровне, но это бизнес. Если я все буду делать правильно, то скоро вы увидите меня на вершине».