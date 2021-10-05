Андраде: «19-го ноября вы снова увидите меня в работе»

Американец прокомментировал предстоящий бой с Куигли

Деметриус Андраде / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO) прокомментировал объявление его боя с ирландцем Джейсоном Куигли (19-1-0, 14 KO). Андраде считает своего будущего оппонента сильным бойцом, но уверен, что сможет легко с ним разобраться.

Американца цитирует ресурс ringnews24.com.

«19-го ноября вы снова увидите меня в работе. Джейсон Куигли – боец с мировым именем, с хорошей любительской родословной и отличными боксерским навыками. Он идет драться, и я снимаю шляпу перед ним за это. Джейсон, действительно готов войти в ринг со мной, что нельзя сказать о так называемых топ-бойцах нашей весовой категории. Все же 19-го ноября Куигли увидит, что в нашем спорте есть уровни».

Деметриус Андраде уверен, что чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) боится дать ему бой.