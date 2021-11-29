Андраде: «Лопес слишком торопился в бою с Камбососом»

Деметриус дал совет соотечественнику





Деметриус Андраде / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) высказался о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова средневеса приводит портал boxingnews24.com.



«Думаю, что Теофимо нужно было пробивать оверхенд и много бить по корпусу. Он должен был подбираться поближе к оппоненту. И тогда у него была бы возможность контратаковать, в то время как он слишком торопился атаковать. Если бы Лопес сократил дистанцию, поработав немного в защите, то смог бы увидеть все ошибки противника и затем ими бы воспользовался. У Теофимо был шанс победить».

Напомним, ранее Камбосос рассказал, почему упал в нокдаун в бою с Лопесом.