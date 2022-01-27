Андраде может подняться во второй средний вес к Альваресу
Андраде может оставить титул WBO в среднем весе и сменить дивизион
Американец нашел себе нового соперника
09:44
Деметриус Андраде / Фото - boxingsceneНепобежденный американский боксер Деметриус Андраде (31-0-0, 18 KO) может отказаться от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем дивизионе.
Андраде ведет переговоры относительно отборочного поединка по версии WBO во втором среднем весе против британского проспекта Зака Паркера (22-0, 16 KO).
Напомним, Деметриус в своем последнем бою эффектно нокаутировал ирландца Джейсона Куигли (19-2-0, 14 KO).
Ранее сообщалось, что в следующем поединке Андраде может встретится с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0-0, 7 KO).
Комментарии 0