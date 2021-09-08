Андраде высмеял Чарло за его тюремное заключение
Андраде намекнул на объединительный бой
Американец отправится за еще одним поясом
14:50
Деметриус Андраде / фото - boxingscene.com
Чемпион WBO в среднем весе (до 72.6 кг), американец Деметриус Андраде (30-0-0, 18 KO) сообщил в социальных сетях о скором анонсе своего следующего поединка, намекнув на его неординарный статус.
«Я думаю, что пришло время для еще одного пояса. Согласны со мной? Ждите новостей и спасибо всем за поддержку. Этот бой посвящается вам».
Деметриус Андраде подколол своего коллегу Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).
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