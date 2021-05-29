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Андраде: «Пакьяо и Спенс показали миру, как нужно организовывать большие бои»

Чемпион WBO – о мегафайте в полусреднем дивизионе

Бокс Профессиональный бокс
11:39
Андраде: «Пакьяо и Спенс показали миру, как нужно организовывать большие бои»
Деметриус Андраде / Фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO в среднем дивизионе американец Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) прокомментировал предстоящий бой между чемпионом по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе его соотечественником Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO). 

Цитирует Андраде ontheropesboxing.com.

«Это определенно хороший поединок. Считаю, что сейчас хорошее время для их противостояния. Пакьяо, он невероятен, несмотря на его возраст все еще выглядит молодым и свежим. Перед Спенсом стоит очень непростая задача, ему не предстоит легкая прогулка. Будет сложно победить такого бойца, как Пакьяо, даже несмотря на его возраст. Пусть победит сильнейший. Я счастлив за обоих парней. Они показали миру, как нужно организовывать большие поединки. Особенно это хороший пример для моей весовой категории, потому что похоже на то, что в среднем вес ничего подобного, никогда не будет».


Напомним, поединок Спенса и Пакьяо состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Владимир Кириченко
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Деметриус Андраде Мэнни Пакьяо Эррол Спенс

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