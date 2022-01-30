Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Краматорск - Донбасс 2:5 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Шарлотт Хорнетс - Лос-Анджелес Лейкерс 117:114 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 105:116 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Сокол - Белый Барс 5:6 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бостон Селтикс 97:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Тернополь - Киев-Баскет -:- Перенесен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Альтаир -:- Запланирован

Андраде сразится с Паркером за право на поединок с Альваресом

Чемпион среднего веса поднимется в следующую весовую категорию
Бокс Профессиональный бокс
23:03
Андраде сразится с Паркером за право на поединок с Альваресом
Фото: Matchroom

Чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) поднимется во второй средний вес. Всемирная боксерская организация санкционировала поединок британца с соотечественником Заком Паркером (22-0, 16 KO).

Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBO в суперсреднем весе, который владеет абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO). Команды боксеров получили 10 дней на переговоры, по истечении которых состоятся промоутерские торги.

Андраде уже долгое время добивается большого поединка, и через бой может наконец добиться его.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деметриус Андраде Сауль Альварес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бенавидес: «В бою Канело с Плантом нокаут был лишь вопросом времени»
Бенавидес: «В бою Канело с Плантом нокаут был лишь вопросом времени»
Бокс Профессиональный бокс
22:25
Макабу подтвердил, что в следующем бою подерется с Альваресом
Макабу подтвердил, что в следующем бою подерется с Альваресом
Бокс Профессиональный бокс
11:22
Бенавидес: «Чарло получил бой с Канело, поскольку он чемпион в среднем весе»
Бенавидес: «Чарло получил бой с Канело, поскольку он чемпион в среднем весе»
Бокс Профессиональный бокс
10:50
Рейносо назвал наиболее привлекательного соперника для Альвареса
Рейносо назвал наиболее привлекательного соперника для Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
09:20
Бенавидес: «Я чувствовал, что Канело выберет бой с Чарло»
Бенавидес: «Я чувствовал, что Канело выберет бой с Чарло»
Бокс Профессиональный бокс
29 января 20:30
Андраде может оставить титул WBO в среднем весе и сменить дивизион
Андраде может оставить титул WBO в среднем весе и сменить дивизион
Бокс Профессиональный бокс
27 января 09:44

Новости: Бокс

Андраде сразится с Паркером за право на поединок с Альваресом
Андраде сразится с Паркером за право на поединок с Альваресом
Профессиональный бокс
23:03
Бенавидес: «В бою Канело с Плантом нокаут был лишь вопросом времени»
Бенавидес: «В бою Канело с Плантом нокаут был лишь вопросом времени»
Профессиональный бокс
22:25
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Профессиональный бокс
22:22
Кальзаге: «Я бы хотел увидеть бой Фьюри – Джошуа, но Усик – хитрый боец»
Кальзаге: «Я бы хотел увидеть бой Фьюри – Джошуа, но Усик – хитрый боец»
Профессиональный бокс
22:13
Уоррен прокомментировал обвинения Хирна в срыве боя Фьюри с Усиком
Уоррен прокомментировал обвинения Хирна в срыве боя Фьюри с Усиком
Профессиональный бокс
20:40
Валлин подерется с поляком, давшим конкурентные бои трем украинским супертяжам
Валлин подерется с поляком, давшим конкурентные бои трем украинским супертяжам
Профессиональный бокс
20:40
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Профессиональный бокс
20:02
Уоррен предложил Джошуа двух соперников вместо Усика
Уоррен предложил Джошуа двух соперников вместо Усика
Профессиональный бокс
19:55
«Просил больше денег». Жадность Джошуа стала причиной срыва боя Усик – Фьюри
«Просил больше денег». Жадность Джошуа стала причиной срыва боя Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
19:47
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Усик все же проигрывал Бетербиеву. Видео поражения украинца
Бокс Профессиональный бокс
24 января 14:55
7
Все новости