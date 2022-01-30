Андраде сразится с Паркером за право на поединок с Альваресом

Чемпион среднего веса поднимется в следующую весовую категорию

Фото: Matchroom

Чемпион мира по версии WBO Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) поднимется во второй средний вес. Всемирная боксерская организация санкционировала поединок британца с соотечественником Заком Паркером (22-0, 16 KO).



Победитель поединка станет обязательным претендентом на титул WBO в суперсреднем весе, который владеет абсолютный чемпион дивизиона Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO). Команды боксеров получили 10 дней на переговоры, по истечении которых состоятся промоутерские торги.

Андраде уже долгое время добивается большого поединка, и через бой может наконец добиться его.