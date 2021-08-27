Гвоздик назвал украинского боксера, который может конкурировать с Альваресом, Головкиным и Чарло
Андраде высмеял Чарло за его тюремное заключение
Боксер иронично предложил помощь
15:36
Деметриус Андраде / фото - WBN
Чемпион мира в среднем дивизионе Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) подколол своего коллегу Джермалла Чарло (32-0, 22 КО). Обладателя пояса WBC ранее взяли под стражу за конфликт в баре. Чарло может получить до двух лет тюрьмы. Андраде отреагировал на ситуацию в Twitter.
«Что ж, Джермалл Чарло. Тебе нужно, чтобы я спросил Эдди Хирна, сможет ли он достать для тебя 7 миллионов за бой со мной? Если времена столь тяжелые, у меня есть дебетовая карта, могу снять тебе немного наличных, чтобы помочь братишке выйти на свободу. #судебный иск».
Напомним, Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) вскоре может получить шанс сразиться за звание временного чемпиона.