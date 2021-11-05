Андре Розье раскрыл некоторые подробности контракта на бой Ломаченко - Комми

Бойцы сойдутся в ринге 11-го декабря

Андре Розье / фото - Top Rank

Экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) в своем следующем бою сразится против бывшего лидера дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Тренер американца Андре Розье в интервью YouTube каналу AB Boxing News раскрыл некоторые подробности контракта бойцов, заявив, что в соглашении не прописан пункт о реванше.

Есть ли пункт о реванше? Сейчас нет. Один бой и на этом все.

Ранее Розье высказался о дальнейших планах своего подопечного, а Комми сравнил Ломаченко с Лопесом, рассказав, какой из этих боев – самый большой вызов его карьеры.

Коэффициенты на бой Ломаченко – Комми.