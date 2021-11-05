«Сейчас нужно работать быстро». Андре Розье рассказал о дальнейших планах Комми после боя с Ломаченко
Андре Розье раскрыл некоторые подробности контракта на бой Ломаченко - Комми
Бойцы сойдутся в ринге 11-го декабря
18:34
Андре Розье / фото - Top Rank
Экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) в своем следующем бою сразится против бывшего лидера дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Тренер американца Андре Розье в интервью YouTube каналу AB Boxing News раскрыл некоторые подробности контракта бойцов, заявив, что в соглашении не прописан пункт о реванше.
Есть ли пункт о реванше?
Сейчас нет. Один бой и на этом все.
Ранее Розье высказался о дальнейших планах своего подопечного, а Комми сравнил Ломаченко с Лопесом, рассказав, какой из этих боев – самый большой вызов его карьеры.
Коэффициенты на бой Ломаченко – Комми.
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