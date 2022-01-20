Великовский не сумел победить мексиканца в поединке за пояс WBC
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
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20 января 20:31
Андрей Великовский
22 января в Карслуэ (Германия) состоится поединок украинского средневеса Андрея Великовского (19-2-2, 12 KO) и доминиканца Рафаэля Бехерана (29-5-1, 12 KO).
Великовский в 2021-м году выиграл у Анатолия Унаняна и Хосе де Хесуса Масиаса.
Бехеран выиграл два последних бой у Лэндри Коре и Ислама Теффахи.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 22:00.
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