Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Апперкот и хук с левой. Камбосос показал свое оружие против Лопеса
Титульный поединок должен пройти в начале октября
21:54
Джордж Камбосос / Фото: Thriller
Претендент на пояс IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO), который в начале октября должен подраться с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), поделился кадрами своей подготовки.
В своем Instagram австралиец опубликовал видео, на котором тренирует апперкот и хук:
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке.