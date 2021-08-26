Апперкот и хук с левой. Камбосос показал свое оружие против Лопеса

Титульный поединок должен пройти в начале октября

Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Претендент на пояс IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO), который в начале октября должен подраться с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), поделился кадрами своей подготовки.



В своем Instagram австралиец опубликовал видео, на котором тренирует апперкот и хук:

Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке.