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«Апрель выглядит как самый реалистичный вариант». Промоутер – о реванше Усик Джошуа
Эдди Хирн сообщил, что стороны временно прекратили переговоры
09:47
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью порталу Boxing247 рассказал о ходе переговоров со стороной Александра Усика (19-0, 13 КО) о реванше.
«Очевидно, что мы должны собраться вместе и выбрать дату. Апрель выглядит реалистично для этого боя, но вопрос в том, где он пройдет? Мы должны поговорить с Александром Красюком. Думаю, мы это сделаем после Рождества. Мы начнем планировать поединок, потому что пришло время сделать это».
Напомним, Хирн рассказал о настрое Джошуа на реванш.
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