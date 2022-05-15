Апсет місяця. Баколе на ворожій території несподівано виграв у Тоні Йоки

Мартіну вдалося двічі відправити суперника в нокдаун

Баколе виграв у Йоки / Фото: The Limited Times

У Парижі, Франція, перспективний суперважковаговик та олімпійський чемпіон Тоні Йока (11-1, 9 КО) програв рішенням суддів представнику Демократичної Республіки Конго Мартіну Баколе (18-1, 13 КО).

Йока перед боєм був великим фаворитом, але з самого початку бою стало зрозуміло, що він не готовий до тактики супеиника. Баколе відразу намагався нокаутувати суперника і його удари були дуже відчутні.

Вже в першому раунді Йоку дістали лівим боковим, який збив його запал, а в кінці 3-хвилинки він опинився в нокдауні.

У другому раунді здалося, що Йока завдяки роботі на ногах вирівняв бій, але у третьому ми нову побачили домінацію конголезця. В 5-му раунді Баколе оформив другий нокдаун.

В останніх раундах Баколе, розуміючи свою перевагу в першій половині бою, перестав діяти активно в атаці, та надійно відпрацював другим номером.

Оцінки суддів, звісно, викликали невдоволення, але Баколе все-таки ж виграв: 94:94, 95:93, 96:92.